’Investeren in spoor, niet in diensten’

De NS heeft fors verlies geleden vanwege de coronacrisis. Om het hoofd boven water te houden ontving de NS over 2020 818 miljoen staatssteun.

Het aantal reizigers zal ook dit en volgende jaren veel lager zijn dan in 2019. Op 12 december gaat de nieuwe dienstregeling in. De NS wil o.a. het aantal treinen tussen Nijmegen en Schiphol aanzienlijk uitbreiden. Nu rijden er twee treinen per uur, dan zes. Het laat zich raden dat aan de uitbreiding een fors prijskaartje hangt.

Terecht dat minister Hoekstra wil dat de NS het mes zet in de dienstregeling. De overheid kan beter investeren in maatregelen om ook bij winterse omstandigheden de dienstregeling te kunnen uitvoeren. Al bij 5 cm sneeuw rijdt er vrijwel geen enkele trein meer. De oorzaak? De verwarming van de wissels met gas, welke dateert uit het jaar nul.

Zoals zo vaak zal Financiën wel weer water bij de wijn doen. En rijden er vanaf 12 december zes keer per uur vrijwel lege treinen tussen Nijmegen en Schiphol. Het Rijk (lees u en ik) vult de tekorten wel weer aan. En die wissels? Die gaat Prorail waarschijnlijk pas vervangen wanneer zondag en maandag op één dag vallen...

Jan Hille Ris Lambers,

Bennekom