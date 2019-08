Uitslag Stelling: Alert zijn bij online daten

Deze week werd bekend dat 37.000 Nederlanders die op datingsites van het bedrijf The Right Link met nepprofielen zijn misleid, hun geld kunnen terugkrijgen. Zij bleken op websites als echtemeisjes.nl en bedmaatjes.nl tegen betaling met operators te hebben gechat en niet met andere bezoekers, zoals ze aannamen.

De helft van de respondenten snapt niet dat de gedupeerden niet doorhadden dat ze met een nepprofiel te maken hadden, een vrijwel even grote groep begrijpt dat wel. Veel stellingdeelnemers vinden dat er alarmbellen bij de gedupeerden hadden moeten rinkelen op het moment dat ze moesten gaan betalen. „Zolang er een verdienmodel aan vastzit, kan er van echte liefde geen sprake zijn, zeker als je per berichtje moet betalen”, vindt iemand. „Dit lijkt me een kwestie van gezond verstand”, schrijft een ander. „Als je moet betalen per chatbericht moet je jezelf afvragen of het wel koosjer is. Een normale datingsite vraagt geld voor toegang tot bepaalde features, zoals het verkrijgen van een mailadres of de mogelijkheid berichten te versturen, maar rekent nooit per bericht.”

’Gezond verstand’ is een term die vaak opduikt in de reacties als het om internetdaten gaat. „Houd je verstand erbij. Als een prachtige vrouw zichzelf aanbiedt, vraag je dan af of het wel echt is en wat de bedoeling is. Soms laten mensen zich gek maken tegen beter weten in. Luister ook naar je omgeving”, stelt iemand. „Je moet altijd kritisch blijven en logisch nadenken. Wat te mooi lijkt om waar te zijn is dat in de regel ook”, reageert een ander.

De anonimiteit van internetdaten behelst volgens veel respondenten het grootste risico. „De anonimiteit is een kweekvijver voor perverselingen, gekken en criminelen”, gelooft een deelnemer. „Internet is anoniem en zo de ideale schuilplek voor oplichters”, stelt een ander. „De persoon achter een datingprofiel kan makkelijk iemand anders zijn dan op de foto. Bovendien vind ik het belangrijk iemand te beoordelen op het totaalplaatje, dus welke gezichtsuitdrukking iemand heeft tijdens bepaalde uitspraken en op welke toon iets wordt uitgesproken”, schrijft een andere respondent. „Online weet je nooit echt wie je tegenover je hebt.”

Driekwart van de stellingdeelnemers heeft dan ook nog nooit een date via internet gehad en twee derde zegt hier ook niet voor open te staan.

Sommige respondenten zien echter weinig verschil tussen online en ’gewoon’ daten. „Ook bij een normale date kan iemand zich in eerste instantie anders voordoen. Je eigen veiligheid in acht nemen is gewoon altijd erg belangrijk”, schrijft iemand. „In een kroeg weet je ook niet direct wie je werkelijk voor je hebt”, denkt ook een ander. „Je zult altijd alert moeten zijn, deze wereld hangt van nep aan elkaar, in goede en kwade zin. Naïviteit is altijd al een slechte raadgever geweest. Gezond verstand gebruiken dus.” Een andere respondent stelt: „Een online date is -door de anonimiteit- zeker risicovoller dan een date in de kroeg. Maar in de liefde zijn er geen garanties, dus een zeker risico loopt je altijd.”