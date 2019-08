’Rente mag geen naam meer hebben’

Het woord ’rente’ is nauwelijks nog van toepassing en mag geen naam meer hebben. Wij worden al jaren door de ECB via de kunstmatig gemanipuleerde rente van ons spaargeld beroofd en nu we geen rente meer krijgen, wordt de politiek voor de bühne, pas ongerust.

Hoe was het vroeger ook al weer, ’regeren is vooruit zien’? Maar onze regering en parlement hebben zich zich achter de zakkenrollers van de Europese Centrale Bank geschaard en ondanks dat ze met 750 man in Brussel in het EU-parlement zitten, laten ze het gebeuren dat Draghi via ons spaargeld de zuidelijke lidstaten van de EU bevoordeelt.

Hoe lang moeten spaarders nog wachten tot er door politiek Den Haag en De Nederlandsche Bank wordt ingegrepen. Als er binnenkort een bankrun plaatsvindt en het spaargeld door onze middenklasse van de bank wordt gehaald, is het ook afgelopen met de hypotheken op de huizenmarkt en vele andere zaken.

Denk aan de oude sok die weer nodig is, want er zullen steeds meer mensen zijn die hem opzoeken. Meerdere banken waarschuwen hier ook voor en zien de al bui hangen.

Rob v.d. Broek, Amstelveen