’Uitkeringstrekkers aan het werk’

Met alle gevolgen van dien. Er is geen woonruimte genoeg, ook deze mensen krijgen kinderen, voor wie ook al geen woonruimte is. Vaak komen deze mensen terecht aan de onderkant van de samenleving, met zeer lage salarissen, dus nog meer verstrekken van uitkeringen is het gevolg. En ook deze mensen vergrijzen, dus hoeveel mensen moeten we dan weer gaan halen. Zet eerst maar eens iedereen aan het werk die nu nog in de uitkeringen zitten. Of ze moeten na een periode van vijf jaar terug, maar dat is een illusie. Over een aantal jaren gaat de grote golf vergrijzende mensen vanzelf minder worden door het overlijden van deze mensen. In die tussentijd moeten we het doen met de mensen die hier al zijn, en dat zijn er meer als genoeg, iedereen de mouwen opstropen en aan het werk.

Frank Marinus,

Venlo