’Vakantie in Nederland onbetaalbaar’

Een lezer maakt zich ( terecht) druk over de gevolgen van de versoepelingen rond de corona pandemie die het reizen naar de zon weer mogelijk maakt. Het terug meenemen van andere mutaties van het coronavirus zou dan hét gevolg zijn. Graag wil ik deze lezer erop wijzen dat de Nederlandse vakantie-industrie de prijzen voor verblijf in eigen land, bijvoorbeeld voor vakantiehuisjes schandalig verhoogd en de voorzieningen versobert hebben en dat je voor één weekje in eigen land bijna twee weken in Griekenland van de zon kan genieten. Dan is de keuze niet moeilijk toch?

C.N.H.van Dijck,

Mijdrecht