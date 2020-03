’Klootzak’. Het is de titel van een e-mailtje dat deze week in mijn inkomende post verschijnt. ’Fanmail?’, denk ik een moment. Iemand die niet zo blij wordt van onze kritische stukken over de energietransitie? Het zou zo maar kunnen. Maar nee, als ik de e-mail open, blijkt het scheldwoord niet aan mij gericht, maar aan Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie MOB.