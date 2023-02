Premium Het beste van De Telegraaf

Column Assita Kanko Niet ’boomers’ maar vooral jonge mannen storten anonieme bagger over vrouwen uit

Door Assita Kanko Kopieer naar clipboard

Welke cola smaakt het lekkerst? Welke diepvriesfrieten smaken als vers? U kent de lijstjes allicht wel. Kenners gaan op zoek naar het beste product en kennen een score toe op basis van een aantal criteria. Ze onderwerpen zowel dure als goedkope merken aan een nauwkeurige vergelijking, met een vaak terugkerend resultaat: de goedkope doen zelden onder voor de dure. Dankzij deze handige lijstjes weet ik welk fruitsap ik moet kopen als ik me populair wil maken thuis of welke zonnecrème het best beschermt. En ja, ik gebruik zonnecrème. Ik hoorde u al denken.