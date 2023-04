’Als Italië een noodwet kan maken, kan Nederland dat ook’

Stefan@61 wil het even duidelijk uitleggen „aan onze leiders” , want „anders begrijpen ze het niet.” „Als je een emmer hebt waar 10 liter water in kan en je wilt perse 20 liter in die emmer veroorzaakt dit een overstroming”, zegt Stefan. „Ons land is vol. Overvol.”

En daar sluiten heel veel reageerders zich bij aan. Zo ook SaarWijMo. „Nederland is vol”, schrijft ook zij. Maar volgens SaarWijMo ligt de oplossing bij de Europese Commissie. „Op veel plaatsen in Europa is nog wel voldoende ruimte waar mensen veilig kunnen wonen. Een vluchteling mag niet zelf bepalen waar hij of zij gaat wonen; men zoekt veiligheid maar in werkelijkheid lijkt het erop dat men rijkdom zoekt zonder te hoeven werken. De Europese commissie zou dit probleem moeten aanpakken maar die kijken alleen naar klimaat.” Volgens SaarWijMo dient Nederland een noodwet te maken waardoor er een asielstop komt. „Als dat in Italië en Denemarken kan dan kan het in Nederland ook.”

Daar gelooft JosBarbillion dan weer niks van. „Brussel gaat dit niet oplossen dus Nederland moet de eigen grens dicht gooien”,zegt Jos. „Want als er niets gebeurt is dat het failliet van onze sociale zekerheid. Allereerst moet dit kabinet wegwezen want ze hebben nog nooit iets opgelost.”

Volgens Tomtax is het allemaal niet zo moeilijk. „Als je pretendeert een democratie te zijn, en de bevolking wil dit niet meer, dan heb je als regering in dienst van die bevolking wat te doen. Dan gaat de wil van de bevolking boven internationale verdragen, zoals andere landen die verdragen ook aan de laars lappen. Dan ga je opnieuw onderhandelen of je stapt uit verdragen.” Tomtax vindt het niet kunnen dat Nederland bezuinigt op ouderenzorg maar wel geld uitgeeft aan immigranten. „Alles tegen de wil van de bevolking.”

Daadkracht

NLCHaos heeft zijn naam blijkbaar uitgekozen op basis van de stand van Nederland in zijn ogen. „Hoe ver gaan we nog? We worden verpletterd door die ongebreidelde stroom. Zou het niet eens tijd worden om eens daadkracht te tonen voor we ten onder gaan? Ieder weldenkend mens kan bedenken dat dit niet zo door kan gaan. Werkelijk niet te begrijpen. Stuur eens mensen terug die hier niet bijdragen aan de maatschappij bijvoorbeeld.”

Stefman_ denkt dan weer dat Nederland de asielinstroom behoorlijk kan beperken door de procedure te versoberen. „De asielzoeker zou moeten bewijzen dat hij, zij recht heeft op asiel. Nu ligt de bewijslast, vreemd genoeg, andersom. Nederland moet stoppen met het automatisch toebedelen van een gratis advocaat, die automatisch de procedure verlengt tot in het oneindige. Nederland moet stoppen met het uitdelen van sociale huurwoningen aan statushouders.” Als laatste vindt Stefman_ dat Nederland de asielprocedure van een willekeurig ander Europees land één op één moet kopiëren. „Bijvoorbeeld van Spanje. Nederland is veel te soft en is inderdaad gekke Henkie van Europa.”

Daar sluit Henkuitdepolder zich helemaal bij aan. „De chaos in de wereld zal alleen maar toenemen en het kabinet loop achter de feiten aan, met een betonnen plaat voor hun kop en denken dat alle maakbaar is als ze er maar genoeg miljarden tegenaan gooien. Het gaat niet werken , nu niet en nooit niet.”

Dan is er nog Dirk50. Hij is een van de weinig reageerders die denkt dat de immigratiecrisis nog is te stoppen. „Maar dan moeten alle Europese landen mee willen werken, en ook de VN moet mee wil werken.” Volgens Dirk50 kunnen De vele vluchtelingen, emigranten in de eigen regio geholpen worden wanneer de grootschalige corruptie en geweld word gestopt. „Maar zolang de grote industrieën er kapitalen vandaan blijven halen blijft de ellende. Bijvoorbeeld: edele metalen , olie , soja , thee , palmolie , grondstoffen voor elektronica, komen uit Afrika. Maar ook het omgekeerde : Afrika als opslag en sloop voor oude elektronica, oude auto’s. Kortom vervuiling. Dus de wereld moet mee willen werken om de ellende te stoppen in plaats van blijven graaien.”