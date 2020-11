Brief 2 ’Nederland moet uit EU’

Ik ben geen tegenstander van een verenigd europa maar Nederland moet op zoek naar gelijkwaardige partners die allemaal dezelfde normen hanteren. Met dit soort landen is gewoon geen zaken te doen. Opgegroeid met de oude ’sovjetwaarden’ zal dit nooit veranderen in deze landen. Een vos verliest wel z’n haren maar nooit z’n streken, luidt het spreekwoord. Voorbeelden te over van Oostbloklanden die het niet te nauw nemen met (mensen)rechten, begrotingsregels, etc. Opstappen, eenmalig ons verlies nemen en opnieuw starten met landen en regels die dit soort acties voorkomen.

Jos Nobel

