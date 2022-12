’Zadel jonge kinderen niet op met slavernijverleden’

Hoe krom is dat: de film Pietje Bell is niet meer voor alle leeftijden vanwege de ’heftige’ scènes die erin voorkomen. En wel: een draai om de oren en het slaan met een stokje op de handen, door de meester. Zo ging dat vroeger. Maar er moet wél vanaf zeven jaar onderwezen worden over het gruwelijke slavernijverleden. Dáár krijgen kinderen nachtmerries van. Als volwassene is het al haast niet te bevatten wat er toen gebeurde. Zadel zulke jonge kinderen hier niet mee op. Hoe zullen kinderen trouwens reageren op hun donkere mede klasgenootjes? Wees verstandig en laat het slavernijverleden rusten tot: 12 jaar en ouder.

M. van Beers, Riethoven