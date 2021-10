’Vaste accijns op brandstof’

Ik bedoel dus een vaste prijs die onafhankelijk is van stijgende of dalende olieprijzen. Het is nu zo dat bij een beperkte olieprijsstijging de prijs aan de benzinepomp onevenredig omhoog gaat. Dat is misschien erg goed voor de schatkist maar het is ook slecht voor de hardwerkende Nederlander, die afhankelijk is van zijn auto.

Ook de wegenbelasting is een oneerlijk systeem. Ook hier moet dit in de prijs van de brandstof verwerkt worden. Wie veel rijdt, vervuilt het meest en moet daardoor ook het meest betalen.

Ton Leijten, Emmen