Uitslag Stelling: ’Surveillance op Noordzee’

Een deelnemer meent: ,,Eerst maar eens uitzoeken wie dit op zijn geweten heeft en de belangrijke plekken gaan bewaken met duikboten om erger te voorkomen.” Een ander valt bij: ,,Komt dat krachtige antwoord niet veel te vroeg? Moeten we niet eerst even uitzoeken wie dit op zijn geweten heeft?”

Bijna alle respondenten denken dat het geen toeval is dat de lekken zijn ontstaan. De Polen wijzen naar de Russen als daders. Slechts een derde van de respondenten gelooft maar dat dat inderdaad zo is. Evenveel deelnemers geloven dat het juist niet de Russen waren en nog eens een derde weet het niet.

Een deelnemer benoemt een aparte groep: ,,Extreem-rechtse Russen die ontevreden zijn over de oorlog en zo een doorbraak willen forceren.” Maar bijna een derde gelooft dat de Amerikanen achter de sabotage zitten. Dat werd van de week ook gesuggereerd op sociale media. Een stemmer wijst nog een andere partij aan: ,,Dit zou natuurlijk ook het werk kunnen zijn van een milieugroep.” Weer iemand anders denkt dat Oekraïne dit heeft gedaan, om ervoor te zorgen dat een gepikeerd Europa gaat meedoen aan de oorlog.

Brussel wil een eensgezind antwoord geven op de sabotage. Twee derde van de stemmers denkt niet dat dit gaat lukken. ,,We moeten laten zien dat we niet met ons laten sollen”, klinkt het. Het krachtige antwoord waar de Europese leiders op zinspelen, hoeft van de meerderheid van de deelnemers geen militair antwoord te zijn. Een mogelijke maatregel: ,,Sluit het hele Kattegat af tussen Zweden en Denemarken, zodat Russische schepen er niet meer door kunnen.”

Als Rusland inderdaad de pijplijn heeft gesaboteerd, dan is dat een provocatie richting de EU, zo vinden de meeste stemmers. Een van hen vindt: ,,We moeten oppassen dat we ons niet laten provoceren door de Russen. Dat kan voor Poetin juist weer een reden zijn om op de knop te drukken.” Een andere respondent: ,,Dit is niets anders dan een manier om Europa de oorlog in te trekken. De dader is degene die het meest gaat verdienen aan een oorlog.” En weer een ander vindt: ,,We moeten ons niet laten provoceren. Laat het gaan.”

Hoewel de pijplijn Nordstream 1 het al sinds augustus niet meer doet, denkt twee derde van de stemmers dat deze de energietoevoer naar Europa wel in gevaar gaat brengen. De meesten vinden de sabotage overigens een goed moment voor Nederland om te stoppen met Russisch gas. ,,Het Groninger gasveld volledig openzetten en doorgaan met oppompen tot er een goed alternatief is voor gas”, oppert een deelnemer. Een ander ziet dan ook het probleem niet: ,,Sinds die ‘reparatiewerkzaamheden’ krijgen we al heel lang geen gas meer uit Rusland. We kunnen prima zonder.” En een voorstander van kernenergie bepleit de bouw van kerncentrales.

Echt geruststellend vinden de meesten het nieuws over de Nord Stream niet. ,,Het laat zien dat (data)kabels en leidingen over de zeebodem kwetsbaar zijn.” Er gaan stemmen op dat mariniers de Noordzee moeten bewaken. „We moeten onze eigen territoriale wateren beveiligen.”