’Renteblunder op burger afgewenteld’

Er zou 800 miljard euro in het fonds zitten en het werd verdeeld aan landen die het moeilijk hadden. Nu komen ze weer geld tekort door de oplopende rente. PvdA-afgevaardigde Paul Tang ziet zijn kans schoon om dit recht te trekken via belastingverhogingen. Hij roept minister van Financiën Sigrid Kaag op om extra belasting te heffen om zodoende geld binnen te halen. En dit in een vorm van extra CO2-heffing. Wacht even, de CO2-heffing was toch om de natuur en het klimaat te beschermen. Het is duidelijk voor mij, daar gaat het dus niet om. Dat maakt Paul Tang wel duidelijk voor mij. Het gaat gewoon om geld, onder het motto natuurbescherming en klimaat. Maar het is gewoon ordinair graaien in de portemonnee van de burger.

Frank Marinus, Venlo