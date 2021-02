’Direct het roer om’

Met veel interesse het stuk ‘Energietransitie, het roer moet om’ gelezen. Het is duidelijk dat als hier geen gehoor aan wordt gegeven, ons hele landschap, over een aantal jaren vergiftigd is met windmolen- en zonneparken, met alle nadelige gevolgen van dien voor de gezondheid van mens en dier, schrijft Yvonne Centen.

Om vervolgens toch nog kernenergie in te moeten zetten, omdat anders de doelen niet gehaald worden. Wind-en zonnenergie levert amper klimaatwinst op en is ongelooflijk duur. Waarom dan nu niet meteen het roer om. Nu corona de wereld verandert, zal er ook met de energietransitie anders omgegaan moeten worden. Wat men van burgers kan vragen, heeft grenzen en de bodem van de portemonnee is bij de meeste mensen al bereikt.

Yvonne Centen

Wanroij