’Personeelstekort deels eigen schuld werkgevers’

Er wordt door werkgevers geklaagd dat zij geen werknemers kunnen krijgen. Tegelijkertijd is Nederland kampioen slechte arbeidscontracten. Tijdelijke contracten, uitzendarbeid, oproepcontracten, onderbetaalde zzp’ers, payroll, onderbetaalde arbeidsmigranten met gedwongen, duur betaalde slaapgelegenheid. Leeftijdsdiscriminatie is nog steeds aan de orde van de dag. Volgens mij is het de eigen schuld van werkgevers dat zij klagen over het niet kunnen vinden van personeel. Deels is hun klaagzang bovendien onjuist.

Het simpelweg vergelijken van het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures, is niet juist. Werkgevers die personeelsadvertenties plaatsen om het neusje van de zalm te vinden of om reclame te maken, vertekenen het aantal vacatures. De mensen met een tijdelijk dienstverband of uitzendbaan, zoeken om vaste banen. Zij worden niet geteld. Mensen die in deeltijdwerken en meer uren willen maken worden niet geteld.

Anne van Dijk, Drachten.