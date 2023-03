Brief 1 ’Stem op BBB kansloos’

„Hij is niet empathisch genoeg”. Deze politica lijkt nu al , kennelijk door de voor haar gunstige politieke barometerstanden, de weg volledig kwijt te zijn. Weer iemand die denkt nog meer politiek gewin te behalen door mee te lopen met de anti-Rutte campagne van de oppositie en van Johan Derksen, de man die bijna dagelijks zijn ongenuanceerde tirades tegen Rutte op tv mag etaleren. Samenwerken is in ons politieke landschap de enige vorm om te regeren. Om die samenwerking tot stand brengen is Mark Rutte een meester gebleken en is Nederland nog steeds regeerbaar en een zeer welvarend land. BBB zet zich nu al buiten spel. Net als bij de PVV en Forum en vele anderen, zal een stem op deze partij een weggegooide stem blijken te zijn. Bezint eer ge begint, kiezer.

H. Massier, Kropswolde

