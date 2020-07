Dr. Harvey Risch isprofessorepidemiologie aan de Yale School of Public Health and Medicine, een van de topuniversiteiten in de wereld. Hij heeft meegewerkt aan meer dan 325 wetenschappelijke artikelen, heeft onderzoek gedaan naar allerlei vormen van kanker, waaronder baarmoederhalskanker. Vergeleken met hem is huisarts Rob Elens uit de Dorpsstraat te Meijel, Limburg, een beetje een wetenschappelijke kleuter – of niet?