Uitslag Stelling: Stop wedstrijd bij racisme

Onder de titel ’Ons voetbal is van iedereen’ presenteerde de KNVB een twintigtal maatregelen die racisme binnen het voetbal moeten tegengaan. Aanleiding was het incident met Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira vorig jaar november die in de wedstrijd tegen FC Den Bosch onder meer werd uitgescholden voor ’kankeraap’.

De meerderheid vindt die 14 miljoen weggegooid geld. Deze respondenten zijn van mening dat clubs zelf geld moeten steken in en actie moeten ondernemen tegen racisme en discriminatie. „Het betaald voetbal, een miljardenindustrie, moet zijn eigen boontjes doppen”, schrijft iemand. Een ander vindt de spreekkoren zeer verwerpelijk maar denkt dat het onmogelijk is deze volledig uit te bannen. „Eventuele onderliggende racistische overtuigingen worden met deze maatregelen niet aangepakt en misschien zelf versterkt.”

Anderen menen dat alles tegenwoordig te snel op racisme wordt gegooid. „Een beetje humor kan niet meer”, klaagt een respondent. En een ander zegt: „Het is gewoon een beetje de tegenstander jennen, van de wijs brengen. Tribaal gedrag: wij zijn beter en jullie stellen niks voor. En blijkbaar werkt het.”

Een op de zes respondenten vindt het goed dat er actie wordt ondernomen, hoewel velen zich afvragen of de maatregelen van de KNVB veel effect zullen hebben. „Het is geen voetbalprobleem maar een algemeen probleem in de huidige samenleving en dat is niet eenvoudig met een paar camera’s of wat centen te verhelpen. Deze maatregelen zijn een druppel op de bekende gloeiende plaat”, reageert een van hen. Andere voorstanders vinden wel dat de KNVB het al veel te lang op zijn beloop heeft gelaten.

Onderdeel van het plan zijn slimme camera’s in het stadion om schreeuwers te kunnen betrappen en identificeren en een app waarmee supporters anoniem discriminatie kunnen melden. De meesten verwachten daar niet veel van. „Te eng voor woorden”, vindt iemand, „camera’s die iedereen in de gaten houden, stiekem appen over racistische uitlatingen. In wat voor wereld leven wij?”

Het is effectiever om de hooligans strenger te straffen, klinkt het in veel reacties. „Oppakken, een stadionverbod (voor het leven) geven en een meldplicht.” De meesten voelen minder voor boetes of puntenaftrek voor de clubs.

Johan Derksen zei bij Veronica Inside dat het staken van de wedstrijd het enige is wat helpt tegen racistische spreekkoren, en dat is ruim driekwart met hem eens. „Maar dan ook consequent iedere keer”, benadrukt iemand. „De schreeuwers krijgen dan het publiek tegen. En ook de supportersclubs gaan dan maatregelen nemen want niemand wil zonder voetbal.” Sommigen zien echter nadelen. „Zo kun je bij achterstand de wedstrijd beïnvloeden.”

Voor een aantal stellingdeelnemers zijn racistische uitlatingen reden om geen wedstrijden meer te bezoeken. Een respondent stelt: „Racisme is vreselijk, niet alleen in het voetbal. De KNVB doet z’n best, maar het ligt dieper, dit probleem. Scholen, ouders, alle sport: overal goed voorlichten en tegengaan...”