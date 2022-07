Premium Het beste van De Telegraaf

Stikstofplan terug naar de tekentafel: het gaat best goed met de natuur

Het gaat goed met de bossen in Nederland! Een aantal jaar geleden ging het slecht, maar het gaat nu goed en ook steeds beter. Dat volgt uit de Zevende Bosinventarisatie. Een belangrijke maat is dat de biodiversiteit toeneemt: waar voorheen alleen dennen groeiden, groeien nu ook sparren en loofbomen, en, zo legde een bioloog uit in het NOS Journaal, diversiteit betekent dat de natuur beter weerbaar wordt tegen schommelingen in omstandigheden, een gezonde situatie.