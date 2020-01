Uitslag stelling: ’Terreurrisico voor Europa’

Iran wil dat de VS-troepen uit Irak vertrekken en schort het atoomverdrag op. De EU-leiders ondertussen willen de Iraanse regering nog tot rede brengen door die te overreden zich toch aan het verdrag te houden. Meer dan driekwart van de respondenten denkt dat dit zinloos is.

Een deelnemer vat de situatie samen als volgt: ,,Iran is een schurkenstaat die terrorisme in de regio actief steunt. De VS hebben een volkomen narcist als president die eerst handelt en dan pas nadenkt en geen flauw benul heeft van internationale politiek. Het is een recept voor een ramp.”

Trump gaf de opdracht tot het doden van de Iraanse generaal. Twee derde van de respondenten denken dat dit een doordachte actie was van de Amerikaanse president. Een meerderheid vindt de actie ook terecht, omdat de generaal een bedreiging was voor de in Irak gestationeerde Amerikaanse militairen.

De meesten denken ook dat het Iraanse pleidooi voor het Amerikaanse vertrek uit Irak Trump goed uitkomt omdat hij toch al van plan was zich terug te trekken uit de regio en hij de daad bij het woord kan voegen. Dat deze buitenlandse actie van Trump misschien bedoeld was om de aandacht van zijn impeachmentprocedure in de VS af te leiden, wordt niet geloofd.

Een deel van de deelnemers betitelen de Amerikaanse president tot ‘ongeleid projectiel’, vinden hem een ‘gevaarlijke gek’ en noemen zijn acties ‘ondoordacht’. Hoewel de meesten vrezen voor een oorlog, geloven zij ook dat de Amerikanen zo’n conflict gaan winnen. ,,Niemand hoeft te vrezen voor een echte oorlog. Iran staat economisch op instorten”, duidt een Trump-aanhanger.

Ook anderen zijn vol lof over de Amerikaanse president. ,,Trump heeft tenminste ruggengraat” en ,,Trump houdt tenminste woord”, klinkt het ferm. Sommigen noemen zelfs een ’geweldig strateeg’. ,,Een wrede moordenaar is uit de weg geruimd. Iran moet worden aangepakt vanwege hun nucleaire programma. Niet praten, zoals Europa doet, maar aanpakken.”

Een overgrote meerderheid van respondenten denkt dat het conflict tussen Iran en de VS de kans op aanslagen elders op de wereld wel zal vergroten. Twee derde denkt daarbij ook dat de nucleaire dreiging groter is geworden. Een enkeling ziet het helemaal somber in: deze vreest niet alleen voor aanslagen en kernbommen, maar ook dat de olieprijzen weer hoger zullen worden als gevolg van de grotere onrust in het Midden-Oosten. ,,Ik hoop het niet, maar als de vlam in de pan slaat, dan zijn wij in Europa ook de klos. Dan is het gedaan met de betrekkelijke rust en kun je minstens op een paar plekken ook hier aanslagen verwachten.” En een ander meent: ,,Iran steunt allang terroristische organisaties. Het uitschakelen van de generaal geeft terroristen een vrijbrief om dat ook daadwerkelijk te doen.”

Veruit de meesten zijn pessimistisch over de toekomst van het Midden-Oosten. Vrede komt er niet snel, misschien wel nooit. Slechts een klein aantal deelnemers heeft nog de hoop daarop gevestigd.