’Andere tijd vraagt om andere regels’

De woningnood is niet volledig op te lossen, maar door mensen niet meer te bestempelen als voordeurdeler, door gepensioneerden gewoon te laten samenwonen, zonder dat het hun serieus geld kost, kunnen er heel veel woningen op de markt komen voor woningzoekenden.

Ook om het personeelstekort aan te pakken moeten er regels worden herzien. Misschien moet er dan iets gedaan worden aan de loonheffing. Heel Nederland zoekt personeel, maar als je een tweede baantje hebt, wat in veel gevallen een ’must’ is om nog rond te kunnen komen, wordt je zo extra belast, dat het niet meer de moeite waard is. De tijden zijn veranderd. De jeugd vindt de afwisseling van meerdere banen nu eenmaal ook leuker. Dus als daar soepeler mee wordt omgegaan, kan een student prima het vakkenvullen combineren met een baan in de horeca en wellicht nog een paar uurtjes bijspringen in een schoenenwinkel. Natuurlijk is het probleem hiermee niet volledig opgelost, maar we komen er zeker een heel eind mee! Allemaal regels die verzonnen zijn in periodes dat de realiteit anders was, in de tijd van voldoende woningen en hoge werkloosheid.

Jeroen de Wolf,

Purmerend