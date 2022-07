Brief 3 ’Robotisering bedreigt vakwerk’

Kijk naar bijvoorbeeld de autoindustrie waar door automatisering en robotisering menselijke arbeid naar de achtergrond verdwijnt. \Als dit bij de auto-industrie gebeurt, zullen ook andere branches hiertoe kunnen overgaan, waardoor er steeds minder technische banen komen. En ook in de administratieve sector zal in toenemende mare gerbuikm worden gemaakt v an alogoritmes, waardoor er daar ook banen verdwijnen.

We moeten dan ook niet blijven hangen in een beleid dat niet toekomstig gericht is want de ontwikkelingen op dit gebied gaan razend snel en als de Politiek het toekomstbeeld daar niet op afstemt dan verwacht ik veel problemen voor onze toekomstige generaties en ik maar denken dat een volwaardig beleid alleen maar kan worden bereikt met een gezonde - , realistische- en vooruitziende blik op het geen ons te wachten staat of is dat een utopie ?

M. van den Berg, Den Haag

