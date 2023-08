’Ruimen jullie je rommel op svp’, vraag ik vriendelijk. ’Het is niet door ons neergegooid, maar we ruimen het wel op’, werd geantwoord. En daar liepen ze met hun handen vol, met door anderen achtergelaten zooi. Het ging de fietsmand in om in een afvalbak bak te deponeren. Toppers deze jongeren.

Maryse Bremer-Stehouwer

