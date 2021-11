’Geen uitsupporters bij risicowedstrijd’

Video

Jongetje in tranen: 'Koning hoorde me niet'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn deze week op staatsbezoek in Noorwegen. Dinsdag was de ontvangst op het paleis in Oslo en meerdere Nederlanders die in het Scandinavische land wonen waren bij de plechtigheid aanwezig. Niet iedereen bewaart mooie herinneringen aan het moment.