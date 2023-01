’Aanschaf thuisbatterij nog te duur’

De redenen die zij hierbij aangeven is dat subsidie niet meer nodig is nu zonnepanelen goedkoper zijn geworden en dat niet-bezitters van zonnepanelen meebetalen aan het financiële voordeel van bezitters van zonnepanelen. Ook is het zo dat door de opgewekte zonnestroom er piekbelastingen op het netwerk ontstaan. Dit brengt vervolgens extra transportkosten met zich mee die door alle gebruikers betaald moeten worden ook door gebruikers die geen zonnepanelen hebben.

Iets klopt er niet hier in de redenering van het ACM. Het aanschaffen van een thuisbatterij is nu nog onbetaalbaar. En dat er piekbelastingen ontstaan op het netwerk geeft aan dat de netbeheerders het nog steeds niet op orde hebben.

Tenslotte is het zeer onduidelijk wat de terugleververgoedingen zijn. Energiebedrijven bepalen de prijzen, afhankelijk van (het moment) van de inkoop van de stroom. Maar eigenlijk is dit is onacceptabel voor een product dat moet voorzien in een eerste levensbehoefte.

Pierre Verhees,

Meijel