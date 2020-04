’Crisisaanpak pas achteraf beoordelen’

Ook het Nederlandse model om zoveel mogelijk immuniteit op te bouwen wordt door hem streng veroordeeld. Maar ook in Nederland heeft de politiek zich laten adviseren door allerlei deskundigen waarbij uiteindelijk voor de immuniteitsaanpak is gekozen. Pas achteraf, als alles voorbij is, kunnen we beoordelen welke aanpak in deze verschrikkelijke crisis de beste was.

Niemand heeft echt ervaring met een dergelijk pandemie en mocht er ooit een tweede coronavariant komen dan komen we als wereld in ieder geval beter beslagen ten ijs. We passen gewoon voorzover mogelijk de beste aanpak van het coronavirus toe, maar welke dat is beoordelen we pas achteraf en niet ergens in het midden zoals Montgomery nu doet.

Jan Pronk, Beverwijk.