’6 Inside was kansloos’

Deze week komt er een einde aan het SBS 6-programma 6 Inside. De reden is dat het te weinig kijkers oplevert. Een programma van John de Mol, dat het niet haalt. Dat zijn we niet van hem gewend.

Het programma had wel potentie, maar als je dat wegzet om 18.00 uur tegenover het NOS Journaal en EenVandaag, dan kun je eigenlijk op je vingers natellen dat dit tot mislukken gedoemd is. Dat had John moeten weten.

Jan Muijs, Tilburg