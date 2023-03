’Staken werkt’

Bekijk ook: Loongolf in de hele zorg

Fijn dat deze stakers in de zorg, het onderwijs en vuilnismannen er wat geld bij krijgen, jammer dat dit alles rechtstreeks uit de burgers hun zak gaat komen. Ons leven wordt alleen maar duurder doordat deze mensen ontevreden zijn over hun beloning. Als ik hun beloningen zie, dan zijn die meestal beter dan bij het grootste gedeelte van de mensen in het bedrijfsleven, en de werkdruk wordt echt niet lager door meer loon. Of worden er mensen uit de hoge hoed getoverd? Helaas is er in het bedrijfsleven geen mogelijkheid om eventjes lekker het werk neer te leggen voor wat meer loon, dan gooit de baas je buiten.

E. Rutten, Vught