Uitslag Stelling: Beperkingen duren te lang

Een grote meerderheid van de respondenten denkt dat hoe langer de maatregelen duren, hoe minder nauw Nederlanders de regels zullen nemen. Iemand vindt dat de maatregelen niet consequent zijn. „Als de tandartsen wel open mogen, waarom moeten kappers, fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten dan dicht blijven?"

Een van de factoren die ook meespeelt met het soepeler omgaan met de regels, is het mooie weer van de afgelopen en de komende dagen, zo denkt een grote meerderheid. Iemand schrijft: „Het is al zes weken mooi weer. Vind je het gek dat mensen dan naar een park of het strand willen?”

Een idee van de Amsterdamse horeca-ondernemer Won Yip was om cafés en restaurants weer te openen als er minder dan 500 ic-bedden bezet zijn in de ziekenhuizen. Het antwoord van de deelnemers op de vraag of dat een goed idee is, laat een verdeeld beeld zien. Een reactie: „De horeca moet geduld hebben, als ze te snel opengaan dan zijn we zo weer terug bij af.” Een ander vindt het plan van Won Yip ’heel egoïstisch’.

Ondernemers hebben allerlei plannen om hun uitspanningen geschikt te maken voor uitgaan op 1,5 meter. Twee derde zou dit prima vinden. „Voor sommige bedrijven is die 1,5 meter wel te doen. Denk aan musea, de bioscoop, productiebedrijven en kantoren met leegstand. Bij ons staat bijvoorbeeld een hele verdieping leeg. Daar kunnen best mensen werken.”

Een aantal criticasters van de coronamaatregelen was de afgelopen tijd veelvuldig te horen op radio en tv. Zij vinden dat de economie te veel schade oploopt. De meeste stemmers vinden dat de critici te veel ruimte krijgen. Iemand noemt ze ’biervirologen’. „De mensen vinden dat ze recht hebben om een biertje te drinken. Maar strenge regels blijven nog even nodig. Zeker omdat zorgverleners het recht hebben om op adem te komen.”

Voor veel scholen is de meivakantie begonnen. Dat betekent dat met name jongeren dezer dagen geen thuislessen meer hebben. Een kleine meerderheid vreest dat ze toch op straat gaan hangen. Een grotere groep denkt overigens dat jongeren het over het algemeen minder nauw nemen met de coronamaatregelen dan ouderen.

De meivakantie zal volgens een meerderheid aanleiding zijn voor veel gezinnen het ’blijf thuis’-gebod te negeren. „Het is mooi weer, het is vakantie. Begrijpelijk dat mensen erop uit willen. Jammer dat de overheid daarom niks doet met plannen om plekken als musea en dierentuinen geschikt te maken voor 1,5 meter.”

Driekwart denkt dat de moslims die op het moment ramadan hebben, zich ook niet strak aan de regels zullen houden. Een stemmer vreest dat de ramadan net als de carnaval in februari voor problemen zal gaan zorgen. „Over een aantal weken zou er een nieuwe piek kunnen komen.”

Onder de stemmers zelf blijkt het draagvlak nog wel groot. Maar een kwart zegt dat hij het minder nauw neemt met de regels. „Hoe langer het duurt, hoe minder nauw men regeltjes neemt. Helaas kent het virus geen economie en geen politiek.”