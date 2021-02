’Slavernij-excuses gaan er komen, of u wilt of niet’

Kransen bij het slavernijmonument aan de Rotterdamse Lloydkade, afgelopen jaar tijdens de verregende herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ⓒ ANP/HH

Na Amsterdam wil ook het college van Rotterdam nadenken over een formeel excuus voor het slavernijverleden van de stad. Herstelbetalingen zijn daarbij niet ondenkbaar, voorziet Tanya Hoogwerf tot haar afgrijzen. ,,De linkse meerderheid is er al uit: Rotterdam was en is fout.”