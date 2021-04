Ombudsman: Geen been in klachtbehandeling

De politie komt langs en maakt een rapport op. Daarbij wordt Barend niet gehoord. Barend heeft een prothese aan het rechterbeen. Voor remmen en gas geven, gebruikt hij zijn linkerbeen. Toch schrijft de politie dat de prothese van Barend de oorzaak is van het ongeval. De prothese zou klem hebben gezeten onder het pedaal. Daarom meldt de politie het CBR dat de rijkunsten van Barend moeten worden getest. Barend weet dan nog niet wat de politie als oorzaak van het ongeval heeft opgegeven.

Het CBR neemt het rijbewijs van Barend in. Zij willen dat Barend medisch wordt gekeurd. Zo komt hij te weten wat de politie als oorzaak heeft opgegeven. De politie wil echter de onjuiste informatie aan het CBR niet wijzigen.

Barend moet moeite doen om de inhoud van de melding bij het CBR recht te zetten. Hij dient bezwaar in tegen de medische keuring en het CBR wijst het bezwaar uiteindelijk toe. Wel moet Barend een rijtest doen om te laten zien dat hij zijn rijbewijs kan houden. Acht maanden later krijgt hij zijn rijbewijs weer terug.

Barend dient een klacht in bij de politie omdat hij vindt dat de oorzaak van het ongeval niet juist is beschreven. Hij is tenslotte zijn rijbewijs acht maanden kwijt geweest. De politie vindt dat Barend niet terecht klaagt en wil daarom de klacht niet behandelen. Zij vinden dat Barend toch bij het CBR bezwaar zou kunnen indienen tegen de medische keuring?!

Omgemak

Barend is het niet eens met de politie en schakelt de Nationale ombudsman in. Medewerker Marleen gaat aan de slag en neemt contact op met de politie. De politie houdt vol goed te hebben gehandeld. De ombudsman vindt dat de politie de melding aan het CBR wel had kunnen wijzigen. Daarnaast had de politie de klacht van Barend wel moeten behandelen. Het had Barend tijd en ongemak bespaard als hij geen bezwaar hoefde te maken tegen de medische keuring.

De overheid moet open en duidelijk met klachten omgaan. Kortom, er is geen sprake geweest van ’fair play’ en de politie is niet netjes met de klacht van Barend omgegaan.

De politiechef gaat wel binnen de organisatie aandacht vragen voor correcte meldingen aan het CBR.

* Gefingeerde namen

