’Boeren moeten zelf broek ophouden’

Wat ik niet begrijp, is de steun aan deze sector als het ’weer’ eens wat tegen zit of het grondwater te laag staat. Waarom moet de ene bedrijfstak zelf de schade van tegenslagen opvangen op basis van bedrijfsrisico en mogen de agrariërs de hand ophouden. Kunnen de ijsverkopers, strandtenthouders en pretparken ook bij een ministerie aankloppen? Boeren zijn afhankelijk van de weersgesteldheid, nou deze bedrijfstakken zijn dat ook in hoge mate. Waarom dan toch dit onderscheid?

Dit ter bescherming van ons dagelijkse voedselpakket? Onzin, het overgrote deel van wat in de super ligt, komt elders uit Europa. Waarom moet de Nederlandse belastingbetaler dan nog een extra bijdrage leveren voor de instandhouding van deze sector?

L. Paardenkoper