De groenpetten zijn de helden van deze hittegolf

Binnenland

Grote heidebrand in Hoge Hexel onder controle

Aan de Dwarsdijk in Hoge Hexel is vrijdagochtend een heidebrand uitgebroken. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle en is nu bezig met het blussen van de laatste smeulende resten. „De brand is beperkt gebleven tot een oppervlakte van 0,6 hectare”, schrijft de brandweer Twente op Twitte...