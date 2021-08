Brief 3: ’Aanpak CO2-uitstoot vereist solidariteit’

Wat is er echt nieuw aan het recent verschenen klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC? Hoe lang is er al bekend dat de capaciteit van onze planeet beperkt is en we opgescheept zitten met een veelheid aan uiteindelijk levensbedreigende problemen.

Van de rampscenario’s in bovengenoemd rapport gaat de suggestie uit dat, gezien de enorme variatie aan belangen bij technisch/technologische lapmiddelen, solidariteit bij aanpak van het klimaatprobleem ver te zoeken zal zijn. Dus voortgaan met voor de burger peperdure klungelige weinig doelgerichte aanpak.

Wereldwijd overschakelen op kernenergie én minimaal halveren van de wereldbevolking levert binnen twee generaties soelaas. Echter onbespreekbaar voor de huidige heersende macht want die moet solidair van koers veranderen.

Ton Halderit, Echt

of een van de andere brieven