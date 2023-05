Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Het is lekker wonen binnen de dampring

Door Marcel Peereboom Voller

Hè Amsterdam, had behalve de oude binnenstad ook de Haarlemmerbuurt even meegenomen! Sinds donderdag mag in het Wallengebied niet meer worden geblowd op straat, maar als het ergens verboden zou moeten worden, is het wel in dat psychedelische stukje tussen de Haarlemmer Houttuinen en de Brouwersgracht.