Want er is in deze situatie helemaal geen sprake van een domper, maar van een ordinaire diefstal van spaarders die geen rente ontvingen, maar hier wel belasting over moesten betalen. De roverheid in optima forma. Daarmee is de eerste miljarden tegenvaller een feit. Maar als het nieuwe kabinet de zaak bij de coalitiebesprekingen beter had ingeschat, hadden ze dit zien aankomen en was de te betalen compensatie meegenomen in de begroting. Maar daar blinkt onze regering nu eenmaal niet bijster in uit, in vooruitzien en daarop anticiperen. En dan moet je toch echt op de blaren zitten.

Jan Pronk, Beverwijk