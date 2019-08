Bestuurlijke elite is contact met groot deel volk kwijtgeraakt

Zevenduizend bezoekers waren er begroot voor het eerste nationale Democratiefestival, aanstaande vrijdag en zaterdag in Nijmegen. Maar de animo onder Nederlandse burgers voor het gratis feestje is gering. Zo gering zelfs, dat ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken - samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organisator van het festijn - vrijdag onder werktijd naar het stadseiland mogen afreizen. Gemeenten nodigen inmiddels burgers uit om gratis met bussen naar Nijmegen te komen, nu nog maar de helft van het aantal kaarten aan de man is gebracht.