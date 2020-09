’Genoeg in de pensioenkas’

Ik heb vijftig jaar gewerkt om mee te helpen aan mijn pensioenopbouw. De pensioenfondsen bezitten nog miljarden maar dat moet van de regering bewaard worden voor mensen zoals Famke Louise. Nou, daar wil ik niet aan meedoen. Ik ben aan huis gebonden sinds maart omdat ik een risicopatiënt ben en was blij dat het in juni een beetje voorbij was. Nu begint het weer van voren af aan omdat de jeugd weer los is gegaan zonder na te denken. De pensioenfondsen zullen na deze periode hun tegoeden heus wel weer aanvullen als de aandelen weer gaan stijgen.

Jan ter Smitten, Amsterdam