’Onduidelijkheid over reisregels’

Veel Europese landen willen weer toeristen gaan ontvangen uit andere landen om o.a. de economie wat te stimuleren. Er is nu nog teveel onduidelijkheid over hoe, waarmee en wanneer precies gevaccineerde mensen kunnen gaan reizen. Zo heeft elk Europees land heeft z’n eigen regels en voorwaarden.

Dan heb ik het nog niet over de landen buiten Europa. Hoe en wanneer kunnen we daar terecht? Of is het de bedoeling dat we met z’n allen in Nederland blijven, allemaal tegelijk op de camping? Wat een zooitje!

Robert Castricum, Beverwijk