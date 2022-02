Brief 2 ’Stem laten horen bij verkiezingen’

Hoge energie- en brandstofprijzen, dure boodschappen, hoge inflatie etc. We kunnen ons er alvast mentaal op voorbereiden. Een nieuwe golf van armoede zal over ons land heen denderen. Behoud van koopkracht blijkt andermaal politieke prietpraat te zijn geweest. Burgers krijgen de rekening gepresenteerd. Daar tegenover staat dat het kabinet zich halsstarrig vasthoudt aan het regeringsprogramma. Miljarden euro's voor het milieu en klimaat gaat onverkort door. Geen financiële ruimte volgens Sigrid Kaag, D66 en Jetten, D66. Het klimaat en het milieu mogen niet de dupe worden.

Zeer binnenkort zijn er gelukkig gemeenteraadsverkiezingen en kan de bevolking hun stem laten horen. Wellicht biedt dit perspectief voor de bevolking.

B. Huisman

