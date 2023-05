Bekijk ook: Luchtvaart denkt oplossing voor kofferchaos te hebben

Het is algemeen bekend dat de luchtvaart in ons land een forse aanslag op het klimaat uitoefent. Je zou dus mogen zeggen: dat mag en kan best wel wat minder. Maar 'minderen' komt kennelijk niet in hun woordenboek voor. Integendeel.

TUI, EasyJet, Corendon en ook Transavia zijn massaal overgegaan op bagageophaaldiensten en inleverservices. Koffers van klanten worden door heel Nederland thuis opgehaald. Het incheckproces geschiedt ook al aan de deur, waardoor reizigers de rij op Schiphol bij de Marechaussee kunnen vermijden. Of daar de veiligheid wel mee is gediend vraag ik me wel af.

Maar los daarvan: dagelijks zijn er honderden of wel duizenden auto's bezig om al die koffers thuis op te halen en ook weer af te leveren. Wat ook weer een enorme aanslag op het klimaat heeft. Om nog maar niet te spreken van de extra drukte op ons toch al overvolle wegennet. Het gemak dient de mens. Maar moet dat dan maar ten koste van alles gaan?

Jan Muijs, Tilburg