Natuurlijk wist ik dat ik niet tot de doelgroep van warenhuis Hudson’s Bay behoorde. Het drong echter pas echt tot me door toen ik op een dag ietwat paniekerig naar de uitgang snelwandelde van de Canadese warenhuisketen die met zoveel tamtam het gat in de winkelstraat opvulde dat de V&D had achtergelaten.