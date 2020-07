’Ons onderwijs mag geen melkkoe voor China zijn’

Chinese studenten die zich aanmelden voor risicovolle studies, moeten goed worden gescreend, vindt Harry van der Molen. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Chinese studenten die hier kennis opdoen en die ’op oneigenlijke wijze’ doorgeven aan China; Harry van der Molen maakt zich er grote zorgen over. Hij vindt dat Nederland veel te naïef is. Vandaag stemt de Tweede Kamer over zijn ’China-motie’.