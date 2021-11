’Tijd voor evergreens’

Volgende week is er op NPO5 de Evergreen top 1000. Zestig jaar popmuziek met nostalgische songs, leuke herinneringen aan die ’gouwe ouwe’ tijd. We kunnen dan even de coronaperikelen opzijzetten! Ook Queen is goed vertegenwoordigd in de hitlijst. Het is 24 november al weer 30 jaar geleden dat Freddy Mercury is overleden.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela