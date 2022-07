Brief 2 ’Deloitte lachende derde’

De kosten van het onderzoek van Deloitte naar de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden bedragen nu al 4,7 miljoen euro, weet Huub Kapel.

Ja, inderdaad, 4,7 miljoen euro. Ik meld het nog maar een keer want ik kon dit eerst ook niet geloven. Is dit alles? Nee hoor, de kosten lopen nog door ten koste van de belastingbetaler. Natuurlijk moet onderzocht worden of en op welke wijze Sywert van Lienden strafbare feiten heeft gepleegd maar had het OM dit niet (veel goedkoper) kunnen doen? Wat de uitkomst van het onderzoek ook is, Deloitte zal er erg blij mee zijn.

Huub Kapel

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: