Uitslag Stelling: Grote zorgen om gastekort

Een van de problemen is de pijpleiding Nordstream 2, voor rechtstreeks gas van Rusland naar Duitsland. De opening van deze leiding zou de Russen te veel macht geven. Twee derde van de respondenten denkt dit ook. De Russen dreigen Oekraïne binnen te vallen, maar de EU dreigt - samen met de VS - met sancties. Door het gastekort zou de EU door de knieën kunnen gaan, zo denkt een meerderheid van de deelnemers.

Een deelnemer vindt dat we pragmatisch moeten handelen. ,,Open die Nordstream gewoon, zodat we tijd hebben om na te denken over een alternatief. Die kraan kan altijd weer dicht.” Volgens een andere respondent zit het zo: ,,Wij zitten op een van de grootste gasbellen ter wereld, maar hebben ons afhankelijk gemaakt van die onbetrouwbare Poetin. Hij draait de gaskraan in de winter een beetje dicht en de pleuris breekt uit.”

Een meerderheid van de respondenten vindt dat de VS Europa te hulp moeten schieten en gas moet aanvoeren om zo minder afhankelijk te worden van Moskou. ,,De VS had al eerder gewaarschuwd voor een te grote afhankelijkheid van het Russische gas. Duitsland heeft dit probleem gebagatelliseerd. En zij hebben bruinkool- en kerncentrales gesloten en zitten met de gebakken peren”, klinkt het.

Eveneens een meerderheid denkt dat Nederland de plannen om de gastoevoer uit Groningen af te bouwen niet meer doorgaan. Zo stelt één van hen: ,,Er is gas genoeg in Nederland. Zet gewoon de gaskraan in Groningen weer open en compenseer daarbij de bewoners gul die hun huis aardbevingsbestendig willen maken.”

Verder wil twee derde van de deelnemers dat kolencentrales open blijven om een eventueel energietekort op te vangen. Een aantal deelnemers geeft aan dat er haast gemaakt moet worden met de bouw van kerncentrales. ,,Bouw kleine kerncentrales, zodat we qua energie weer zelfvoorzienend worden. Want je kunt wel allerlei milieuplannen maken, als de economie ondertussen instort heb je daar geen geld meer voor.”

Veruit de meesten geloven dat de economie een flinke knauw krijgt als de gastoevoer stokt. ,,Uiteindelijk gaat de hoge gasprijs doorberekend worden in de producten. Daardoor wordt de burger geraakt, die toch al de energierekening bijna niet kan betalen. En Poetin lacht zich ondertussen rot”, merkt iemand op.

Maar het gastekort is geen argument voor Nederland zo snel mogelijk 'van het gas af' te helpen. ,,Nu van het gas af gaan, is heel dom. Een kind kan op z’n vingers natellen dat je met zonnepanelen en windmolens nooit de energievoorziening op peil kunt houden”, luidt een kritische reactie.

De meesten zijn niet bang om deze winter in de kou te belanden. Toch vreest twee derde van de deelnemers dat de regering deze gascrisis niet tot een goed einde zal brengen. Een respondent verwijt onze bestuurders een groot gebrek aan visie. ,,Als de overheid onze gasvoorraden in het verleden niet voor een habbekrats had verkocht aan het buitenland, dan zouden we nu niet in de problemen zitten.”