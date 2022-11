De Kwestie: ’Is integratie van de wolf een miskleun?’

Inmiddels zwerven er tientallen wolven in ons land rond. Dagelijks bijten ze vee dood en groeit het verzet tegen het beschermde roofdier. Is het integreren van de wolf naïef gebleken en moet het dier alsnog worden verbannen, of horen wolven hier gewoon thuis en moeten we ermee leren leven? Seger baron van Voorst tot Voorst en Cynthia Verwer zijn het duidelijk met elkaar oneens.

En wat denkt u? Horen wolven thuis in ons land of moeten ze, gezien de schade die ze aanrichten, verbannen worden? Laat het weten in de reacties!