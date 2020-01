Brief 3 ’Mariniers moeten naar Zeeland’

Een regering zonder ruggengraat. Er is angst voor leegloop bij het korps mariniers als dit legerondeel moet verhuizen naar Vlissingen. Nou, dat moet dan maar. Bij ieder bedrijf, die van locatie verhuist, is er een keuze. Of je verhuist mee, of je zoekt ander werk.

Deze regering moet eens stoppen met beloftes maken en die later weer intrekken. En wat hebben we eigenlijk aan mariniers,die als het ze niet uitkomt een ’bevel’ weigeren en ontslag nemen? Juist,weg er mee.

Wl. Cornelisse, Steenbergen

