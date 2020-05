’Boa’s beter beschermen’

De politiek blijft volhouden dat de nationale politie de dienst is in Nederland welke werkt vanuit een gegeven geweldsinstructie. Maar de realiteit is anders, want waar is onze politie? Bij een verkeersongeval zien de burgers tientallen politieambtenaren staan, veelal met hun handen in hun zak. Ze blijven roepen dat ze ’boeven’ willen vangen, maar met het laagste oplossingspercentage van Europa en het feit dat we inmiddels een narcostaat zijn geworden, is het niet best gesteld met onze politie.

Onze boa’s doen steeds meer het werk van de politie zonder enige mate van bescherming. Wij hebben inmiddels een maatschappij ingericht waarbij alles maar kan en elke discussie over geweld wordt overheerst door een politieke houding waarbij dit allemaal wordt recht gepraat.

Dames en heren in de politiek, ga eens mee tijdens een inzet, maak eens mee hoe het voelt wanneer er agressie richting u wordt uitgeoefend. Minister Grapperhaus, u moet zich diep schamen vanwege uw houding en uw wegduiken achter regels en wetgeving zonder dat er bij u enig maatschappelijk besef is.

J.v.d. Meeren

Eindhoven