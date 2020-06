’Steeds minder vrij’

Dat de gele bloempjes geen Afrikaantjes meer mogen heten daar heb ik nog vrede mee, maar dat ik straks misschien geen eigen keus heb in zorgverleners, is toch zeer ernstig! Ook de nieuwe coronawet is te idioot voor woorden. De politie mag dan thuis binnenvallen om te controleren of er niet te veel mensen zijn. Dit zijn communistische toestanden. Een demonstratie waard op het Malieveld.

Mevr. v/d Rijt, Groenekan